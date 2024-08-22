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Aydın'da kaçak elektrik akımı faciası

Aydın'da kaçak elektrik akımı faciası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 11:04
Aydın'da 16 yaşındaki lise öğrencisi evlerinin bulunduğu sitedeki aydınlatma direğine dokunduğu sırada elektrik çarptı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Bu acı olay İzmir elektrik akımı faciasını akıllara getirdi.
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