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Aydın'da ekipler yaralı göçmen için seferber oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2022 10:39
Aydın ili Kuşadası ilçesi Dipburun Jandarma Karakoluna gelen Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen, sahilde ayağından yaralı olan 1 kadın düzensiz göçmen olduğu bildirilerek yardım talebinde bulundu.
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