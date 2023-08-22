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Aydın'da eğitim uçağı düştü

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Giriş: 22.08.2023 14:12
Aydın'ın Efeler ilçesi'nde eğitim uçağının düştüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
Aydın’da eğitim uçağı düştü
Aydın'da eğitim uçağı düştü
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