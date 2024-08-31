Aydın'da düğün dönüşü feci kaza! Kelimelerin bittiği an: Annesiz kaldım

Aydın'ın Efeler ilçesinde feci kaza meydana geldi. otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yalandı. Kazada hayatını kaybeden kadının kızı, annesinin yemesini koklayıp "annesiz kaldım" diye feryat ederek gözyaşlarına boğuldu.

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