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Aydın’da çok sayıda iş yeri alevlere teslim oldu!

A Haber
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Giriş: 27.11.2021 14:13
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde öğle saatlerinde Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Mevkii'nde bir çarşıda çıkan yangında çok sayıda iş yeri alevlere teslim olarak tamamen yandı. İlk belirlemelere göre yangında ölen yada yaralanan olmazken, çok sayıda iş yeri alevlerden etkilenerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Detayları A Haber canlı yayınında A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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