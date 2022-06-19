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Aydın’da buruk Babalar Günü! Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar babalar gününü hüzünlü geçiriyor

İHA
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Giriş: 19.06.2022 14:05
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat sebebiyle ülkelerinden ayrılıp, Aydın'ın Kuşadası ilçesine sığınan savaş mağduru çocuklar, babalar gününü ülkelerinden ve evlerinden ayrı geçirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Annesi ve kız kardeşiyle mart ayından bu yana Kuşadası'nda kalan Roman Yurin, 'Babamı çok özledim. İlk defa babalar gününde ayrı kaldık" dedi. Küçük kız kardeşi Liza Yurin, "Baba şimdi senin yanında olmak isterdim. Biz burada iyiyiz. Seni çok seviyorum. Savaş artık bitsin." dedi.
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