27 Nisan 2023, Perşembe
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Aydın'da araçlar yağmur sularının içinde kaldı! Çaresizce araçlarının kurtarılmasını beklediler
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde etkili olan ve 45 dakika süren sağanak yağış sonrası çevre yolunda bazı araçlar yağmur sularının içinde kalırken, araç sahipleri ise çaresizce araçlarının kurtarılmasını bekledi.