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Aydın'da araçlar yağmur sularının içinde kaldı! Çaresizce araçlarının kurtarılmasını beklediler

İHA
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Giriş: 27.04.2023 09:51
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde etkili olan ve 45 dakika süren sağanak yağış sonrası çevre yolunda bazı araçlar yağmur sularının içinde kalırken, araç sahipleri ise çaresizce araçlarının kurtarılmasını bekledi.
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