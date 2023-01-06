06 Ocak 2023, Cuma
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Aydın’da akılalmaz olay! “Gelin erkek çıktı” iddiası ortalığı karıştırdı
Aydın’da bir erkekle düğün yaparak evlenen kişinin kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Şoke eden gerçek karakolda ortaya çıkınca evlenen ikili ilçeyi terk etti. İşte ayrıntılar...