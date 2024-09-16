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Aydın: “Siyah incir Bursa’nın gözbebeği”

Aydın: “Siyah incir Bursa’nın gözbebeği”

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 12:44
Osmangazi Belediyesi, Avrupa’da saray mutfaklarını süsleyen Bursa’nın dünyaca ünlü siyah inciri için festival düzenledi. Dünyanın en kaliteli inciri olan ‘Bursa Siyahı’nın marka değerini arttıran festivalde, ilçede yetişen siyah incirler yarıştı.
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