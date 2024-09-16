Aydın: “Siyah incir Bursa’nın gözbebeği”

Osmangazi Belediyesi, Avrupa’da saray mutfaklarını süsleyen Bursa’nın dünyaca ünlü siyah inciri için festival düzenledi. Dünyanın en kaliteli inciri olan ‘Bursa Siyahı’nın marka değerini arttıran festivalde, ilçede yetişen siyah incirler yarıştı.