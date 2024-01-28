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Ayder'deki kar festivaline ilgi yoğun

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Giriş: 28.01.2024 16:34
Rize'nin Ayder Yaylası'nda Kardan Adam Festivali eğlenceli anlar sunuyor. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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