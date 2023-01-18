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Ayder Yaylası'nın trafik sorunu sona eriyor! Çalışmalar başladı: Turizm sezonuna yetişecek

İHA
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Giriş: 18.01.2023 11:48
Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm kapsamında 1650 araçlık otopark, mayıs ayında hizmete alınıyor. Kar yağışına rağmen sürdürülen çalışmayla dağ yamacına yapılan, üzeri çimle örtülen, dışarıdan görünmeyecek otoparkın hizmete girmesiyle araç girişine kapatılıp yayalaştırılacak yaylada yaşanan trafik sorunu çözülecek.
Ayder Yaylası’nın trafik sorunu sona eriyor!
Ayder Yaylası'nın trafik sorunu sona eriyor!
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