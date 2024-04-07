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Ayder Yaylası'nda bayram yoğunluğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2024 14:11
Bayram tatilini Karadeniz'de geçirmek isteyenlerin rotası Ayder Yaylası. Ayder'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları aktardı.
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