Ayder Yaylası’na bayramda ziyaretçi akını! 4 günde 100 bin kişi ağırladı

Adrenalin tutkunlarının Karadeniz'deki adresi Rize'nin Ayder Yaylası, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Öyle ki Kurban Bayramı tatilinde bölgeyi yüz bin kişi ziyaret etti.

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