18 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ayçiçek tarlaları drone ile ilaçlanıyor! Çayır tırılıyla dronelu mücadele

Ayçiçek tarlaları drone ile ilaçlanıyor! Çayır tırılıyla dronelu mücadele

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2022 15:35
Trakya'da ayçiçeği tarlalarını istila eden 'çayır tırtılı'yle drone ile mücadele ediliyor. Trakya'da çayır tırtılı ayçiçek tarlalarını nasıl istila etti?A Haber muhabiri Umut Işık detayları bölgeden aktardı.
Sarı gelinler istila altında! SARI GELİNLER İSTİLA ALTINDA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarlalar drone ile ilaçlanıyor
Tarlalar drone ile ilaçlanıyor
Lavanta bahçeleri fotoğraf stüdyosu oldu
Lavanta bahçeleri fotoğraf stüdyosu oldu
Bu hafta hava nasıl olacak?
Bu hafta hava nasıl olacak?
Bakanlıktan asbestli gemi açıklaması
Bakanlıktan "asbestli gemi" açıklaması
Çay içen kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Çay içen kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Domuz tuzağına yakalandı
Domuz tuzağına yakalandı
Kahramana veda
Kahramana veda
Lağım suyu denize karıştı!
Lağım suyu denize karıştı!
Ordu’da sel ve heyelan!
Ordu'da sel ve heyelan!
Dereler taştı, hayvanlar telef oldu
Dereler taştı, hayvanlar telef oldu
YKS birincisi A Haber’de
YKS birincisi A Haber'de
İstanbul’da takside vahşet!
İstanbul’da takside vahşet!
Daha Fazla Video Göster