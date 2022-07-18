Ayçiçek tarlaları drone ile ilaçlanıyor! Çayır tırılıyla dronelu mücadele

Trakya'da ayçiçeği tarlalarını istila eden 'çayır tırtılı'yle drone ile mücadele ediliyor. Trakya'da çayır tırtılı ayçiçek tarlalarını nasıl istila etti?A Haber muhabiri Umut Işık detayları bölgeden aktardı.

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