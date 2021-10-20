Ayça Ayşin Turan’ın Estetiksiz Hali Görenleri Şaşırttı!

Ada Masalı'nda Haziran karakterine hayat veren güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan oyunculuğu ve güzelliği ile ön plana çıkıyor. Oldukça beğenilen oyuncunun daha önceden estetik operasyon geçirdiği ortaya çıkarken estetiksiz görüntüleri ise hayranlarını şaşırttı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın değişimi...