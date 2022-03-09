09 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Aybar Kar Fırtınası mı geliyor? 9 Mart hava durumu | Meteorolojiden kar yağış uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak? Bu hafta kar yağacak mı? Bugün Hava nasıl olacak? 9 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu
İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Aybar kar fırtınası görülecek. 1987'den sonra en etkili kar yağışı olacağı açıklamaları devam ederken, gözler kar yağışının görüleceği tarihe çevrildi. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman? 9 Mart İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl olacak?