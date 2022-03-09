Aybar Kar Fırtınası mı geliyor? 9 Mart hava durumu | Meteorolojiden kar yağış uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak? Bu hafta kar yağacak mı? Bugün Hava nasıl olacak? 9 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Aybar kar fırtınası görülecek. 1987'den sonra en etkili kar yağışı olacağı açıklamaları devam ederken, gözler kar yağışının görüleceği tarihe çevrildi. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman? 9 Mart İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl olacak?