Aybar kar fırtınası İstanbul’u beyaza boyadı

İstanbul’da gece saatleri itibariyle etkili olan Aybar kar fırtınası ardından cadde ve sokaklar adeta beyaz gelinlik giydi. Günün ilk ışıkları ile yoğun kar yağışından geriye kalanlar görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar fırtınası akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, trafikte zor anlar yaşayan sürücüler araçlarını yol kenarında bırakıp toplu taşımaya yöneldi. D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Şiddetli kar yağışı yer yer tipi şeklinde de kendini gösterdi. Bazı noktalarda görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.