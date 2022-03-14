14 Mart 2022, Pazartesi
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Aybar fırtınası etkisini yitirdi! Yeni haftada hava nasıl olacak?
İstanbul'da Aybar fırtınası etkisini yitirdi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Motosiklet yasağı saat kaçta kalkacak? Ayrıca, birçok ilde de eğitime kar engeli var. Hem havanın notlarına hem İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.