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Aybar fırtınası etkisini yitirdi! Yeni haftada hava nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 14.03.2022 08:41
İstanbul'da Aybar fırtınası etkisini yitirdi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Motosiklet yasağı saat kaçta kalkacak? Ayrıca, birçok ilde de eğitime kar engeli var. Hem havanın notlarına hem İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.

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Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
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