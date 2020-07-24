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Ayasofya'ya giden vatandaşlar Hz. Muhammed'in Mekke'ye girerken okuduğu tekbiri okudu

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Giriş: 24.07.2020 12:38
Güncelleme:24.07.2020 12:39
Ayasofya’da ilk namaz bugün kılınacak. Tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar Ayasofya’ya koştu. Vatandaşların Ayasofya’ya giderken Hz. Muhammed’in Mekke’ye girerken okuduğu tekbiri okuması duygulandırdı.

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelerek kendilerine yer bulmaya çalışan vatandaşlar koşarak alana giriş yapıyor. İnsan selini andıran görüntülerde vatandaşların mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı.
İSTANBUL TEKBİRLERLE İNLEDİ

İstanbul, Hz. Muhammed'in (s.a.s) Mekke'yi fethettikten sonra binlerce Müslüman ile birlikte şehre girerken okuduğu tekbir ile inledi.

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