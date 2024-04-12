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Ayasofya'da cuma yoğunluğu! Cami doldu taştı

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Giriş: 12.04.2024 14:45
Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbullular, Ayasofya'ya akın etti. Cuma namazına yoğun katılım olurken, içeride yer bulamayan vatandaşlar dışarıda namaz kıldı.
Ayasofya’da cuma yoğunluğu! Cami doldu taştı
Ayasofya'da cuma yoğunluğu! Cami doldu taştı
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