24 Temmuz 2023, Pazartesi
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Ayasofya zincirlerinden nasıl kurtuldu?
Bugün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden doğduğu kutlu bir gün. Tam 2 yıl önce 86 yıllık hasret son buldu. Ayasofya Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla cuma namazı ile beraber yeniden ibadete açıldı. Ayasofya zincirlerinden nasıl kurtuldu? Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve İZU İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.