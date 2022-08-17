17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Ayakta durmakta güçlük çektiler, yine de birbirlerine vurmayı ihmal etmediler
Esenyurt’ta ayakta güçlük çektikleri görülen alkollü şahıslar, sokak ortasında birbirlerine saldırdı. Yumruk ve tekme attıkları sırada dengesini kaybedip yere düşen şahıslar, vatandaşların araya girmesiyle ayrılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.