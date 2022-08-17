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Ayakta durmakta güçlük çektiler, yine de birbirlerine vurmayı ihmal etmediler

İHA
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Giriş: 17.08.2022 16:47
Esenyurt’ta ayakta güçlük çektikleri görülen alkollü şahıslar, sokak ortasında birbirlerine saldırdı. Yumruk ve tekme attıkları sırada dengesini kaybedip yere düşen şahıslar, vatandaşların araya girmesiyle ayrılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
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