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Ayakkabı hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Ayakkabı hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.04.2025 21:43
Osmaniye merkezde bir iş yerinden spor ayakkabı çalındığı ihbarı üzerine Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan İ.Y. ve 37 ayrı suç kaydı bulunan M.K.K. çaldıkları ayakkabılarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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