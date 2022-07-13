13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Ay ışığında çalışıp günlük 500 lira kazanıyorlar! "6 kişi olmadan bu iş olmaz"
Diyarbakır'da saman işçileri, yaz aylarının sıcak havalarından korunmak için gece ay ışığında saman işçiliği yaparak ailelerini geçindiriyor. Saman işinde bir yükün tamamlanabilmesi için en az 6 işçi çalıştırma zorunluluğu bulundurulurken, bu işte bir işçi günlük ortalama 500 lira kazanabiliyor.