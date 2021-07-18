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Avusturya’da afet: Kasaba sele teslim oldu

İHA
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Giriş: 18.07.2021 11:04
Güncelleme:18.07.2021 11:05
Avusturya’nın Almanya sınırında bulunana Salzburg eyaletinde yoğun yağışların neden olduğu sel afetinde bir kasaba sulara teslim olurken, pek çok yerleşim alanı selden etkilendi.

Avusturya'da hafta içi etkili olan yüksek sıcaklıkların akabinde hakim olan şiddetli yağışlar Almanya sınırında bulunan Salzburg eyaletinde sel afetine sebep oldu. Mittersill, Hallein, Thalgau, Eugendorf ve Grogmain gibi yerleşim alanlarında sel meydana geldi. Yağışlardan en fazla etkilenen Hallein kasabası sulara esir oldu.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kasabada sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Sokaklarda meydana gelen sel baskınında sel sularına kapılan bir kişi çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.

ALARM VERİLDİ

Avusturya Sivil Savunma merkezi tarafından alarm verilerek halkın evlerinde kalması, garajlara ve mahzenlere girmemesi, nehirlerden uzak durması çağrısı yapıldı.

CAN KAYBI YOK

Cumartesi akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği belirtildi. Sel felaketinden zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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