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Avustralya'da korkunç kaza! İki helikopter havada çarpıştı

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Giriş: 07.03.2023 12:47
Son dakika haberleri... Avustralya'nın Gold Coast'taki Sea World tematik parkının yakınlarında iki helikopter havada çarpıştı. Havada çarpışan iki helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı.
İki helikopter havada çarpıştı
İki helikopter havada çarpıştı
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