01 Ağustos 2023, Salı
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Avukatlar Esenyurt'taki silahlı saldırının görüntülerini değerlendirdi
Esenyurt'taki tekel bayiinde 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı, ülke gündemine oturan silahlı saldırı olayının görüntülerini avukatlar yorumladı. Avukat Rezan Epözdemir ceza hukuku anlamında eylem üzerinde ortak hakimiyetin varlığına dikkat çekerek, "Yani taraflar tasarlamış, olay mahalline öyle gelmiş. Planlı, tasarlayarak, ilmek ilmek her aşamasına vakıf olmak kaydıyla işlenmiş bir cinayet var ve dördü birden eylem üzerinde ortak hakimiyeti sağlıyor" dedi.