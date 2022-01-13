Avukat Dilara Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız, memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Elvan Akyel, “Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük. Katil de ölmeli ama öyle idamla filan değil, acı çekerek ölmeli” dedi.

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İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü. Avukat Dilara Yıldız'ın cenazesi dün İstanbul'da yapılan törenin ardından bugün Samsun'un Bafra ilçesi Aktekke Mahallesi'ndeki evine getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından Avukat Yıldız'ın cenazesi, Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu'na getirildi. Yıldız'ın 2015 yılında eniştesini öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan babası Ali Yıldız da cenazeye tutuklu bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde geldi.Anne Akyel: "Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük"Cenazede taziyeleri kabul eden anne Elvan Akyel, "Katil 15 gün önceden güvenlik bulunan siteye çilingir çağırarak, eve girmiş. 15 gün boyunca kızımın gelmesini beklemiş. Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük. Benim çocuğum bir hiç uğruna öldürüldü. Ben de yaşamıyormuş gibiyim şu anda. Katil de ölmeli ama öyle idamla filan değil, acı çekerek ölmeli. Çocuğum yılbaşından beri Samsun'da kalıyordu. Çocuğumun evine girip rahat bir şekilde yaşamış ve kızımın gelmesini beklemiş" dedi.