04 Ocak 2024, Perşembe
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Avrupa’yı yöneten krallıklar! Kaç kıtada kraliyet var?
2. Margrethe, Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan kraliçesiydi. Sağlık sebebiyle o kararı verdi. 52 yıl ardından Danimarkalı kraliçe 83 yaşında tacı çıkarttı. 2. Margret'in tacı bırakmasıyla Avrupa'da kraliyet aileleri bir kez daha gündeme geldi. Peki kıtada kaç ülkede krallık var? Kral ya da kraliçenin yetkileri neler? İşte haberin detayları...