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Avrupa’nın en hızla yaşlanan ülkesi: Bulgaristan! A Haber Sofya sokaklarında

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 12:54
Güncelleme:02.03.2024 12:54
Avrupa'da nüfus hızla yaşlanırken bunun en hızlı görüldüğü ülkelerden biri de Bulgaristan. Hızla azalan doğum oranları, artan boşanmalar ve ortalama ömrün kısalması derken buna eklenen ekonomik sorunlar büyük bir göç dalgasına neden oldu. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı da başkent Sofya'da sokağa çıktı ve  Bulgaristan'daki yaşlılarla artan göçü konuştu. İşte tüm detaylar…
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