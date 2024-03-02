02 Mart 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Avrupa’nın en hızla yaşlanan ülkesi: Bulgaristan! A Haber Sofya sokaklarında
Avrupa'da nüfus hızla yaşlanırken bunun en hızlı görüldüğü ülkelerden biri de Bulgaristan. Hızla azalan doğum oranları, artan boşanmalar ve ortalama ömrün kısalması derken buna eklenen ekonomik sorunlar büyük bir göç dalgasına neden oldu. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı da başkent Sofya'da sokağa çıktı ve Bulgaristan'daki yaşlılarla artan göçü konuştu. İşte tüm detaylar…