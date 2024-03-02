Avrupa’nın en hızla yaşlanan ülkesi: Bulgaristan! A Haber Sofya sokaklarında

Avrupa'da nüfus hızla yaşlanırken bunun en hızlı görüldüğü ülkelerden biri de Bulgaristan. Hızla azalan doğum oranları, artan boşanmalar ve ortalama ömrün kısalması derken buna eklenen ekonomik sorunlar büyük bir göç dalgasına neden oldu. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı da başkent Sofya'da sokağa çıktı ve Bulgaristan'daki yaşlılarla artan göçü konuştu. İşte tüm detaylar…

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