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Avrasya Tüneli'ndeki ilk doğum güvenlik kamerasında

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Giriş: 27.03.2021 14:32
Güncelleme:27.03.2021 14:32
Son dakika haberi! Avrupa ile Asya kıtaların bağlayan Avrasya Tüneli'nde gerçekleşen doğumla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Tünelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Giray çiftinin araçlarının polis araçları eşliğinde tünele girip çıktığı görülüyor. Derinliği 106 metreyi bulan tünelde doğum yapan öğretmen Seda Giray, "Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim, çıktığımda oğlumuz kucağımdaydı" demişti.

Avrupa ile Asya kıtaların bağlayan Avrasya Tüneli'nde gerçekleşen doğumla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.



37 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seda Giray ve 38 yaşındaki Elektrik Mühendisi Deniz Giray çifti, 2015 yılında evlendi. İlk çocukları Devin Ege ise 2 gün önce, Avrasya Tüneli'nde hayata gözlerini açtı. Kartal'da yaşayan Giray çifti, sabah erken saatlerde doğum sancıları başlayınca, doktorlarının görev yaptığı Bahçelievler'deki hastaneye gitmek için yola koyuldu.




SANCILAR SIKLAŞMAYA BAŞLADI
Emniyet şeridinden polisin yardımıyla Avrasya Tüneli'ne vardıklarında ise sancılar sıklaşmaya başladı. Anne Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli'nden, kucağında bebeği ile çıktı. Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti.





Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, Devin Ege ismini verdikleri bebekleri, Avrasya Tüneli'nde dünyaya gelen ilk bebek oldu. Hastaneden dün taburcu olan aile, bu defa bebekleriyle sakin bir yolculuk geçirdi. Giray çifti Avrasya Tüneli'nden bebekleriyle ikinci defa geçerek, evlerine döndü.

AVRASYA TÜNELİNİN KAMERASINDAN O ANLAR
O anlara ilişkin Avrasya Tüneli'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Giray çiftinin araçlarının polis araçları eşliğinde tünele girdiği görülüyor.





Sirenleri açık polis araçları yol açarak Giray çiftinin aracının tünele girmesini sağlıyor. Aynı durum tünel boyunca da devam ediyor. Bu sırada tünelde doğum gerçekleşiyor.

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Avrasya Tüneli'ndeki ilk doğum güvenlik kamerasında
Avrasya Tüneli'ndeki ilk doğum güvenlik kamerasında
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