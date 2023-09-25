Avrasya Tüneli rekor tazeledi

Avrasya Tüneli'nde günlük 70 bin 574 araç geçişi oldu. Eylül ayı ortalaması ise 74 bine ulaştı. Peki Avrasya Tüneli'ni depremlerden koruyan sismik bilezik sistemi nasıl çalışıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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