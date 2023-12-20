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Avrasya Tüneli 7 yaşında

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 08:58
Geleceğe yön veren proejelerden biri olan Avrasya Tüneli, hizmete gireli tam 7 yıl oldu. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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