24 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları AVM'lerde Şahane Cuma kuyruğu

AVM'lerde Şahane Cuma kuyruğu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2023 15:52
Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde de indirimlerinden yararlanmak isteyenler erken saatlerde yoğunluk oluşturdu. Alışveriş merkezine gelenler kapı açılmasını sıraya girerek bekledi. Kuyruktakiler alışveriş merkezine saat 10.00 itibariyle alınmaya başlandı. İçeri girenler indirim olan mağazalarda ürün alabilmek için birbiri ile yarıştı. Ancak bazı vatandaşlar kapıların açılma saatinden önce AVM personellerine öncelik tanındığını öne sürdü. Öncelik tanınan personellerin indirimleri ürünleri adeta kapıştığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Reşit Bozdağ PKK üyeliğinden gözaltında
Reşit Bozdağ "PKK üyeliği"nden gözaltında
AVM’lerde Şahane Cuma kuyruğu
AVM'lerde Şahane Cuma kuyruğu
Öğrenci yakınları 4 öğretmeni darbetti
Öğrenci yakınları 4 öğretmeni darbetti
Metrelerce kuyruk oluştu!
Metrelerce kuyruk oluştu!
Deprem bölgesinde Öğretmenler Günü
Deprem bölgesinde Öğretmenler Günü
Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 4’e çıktı
Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 4'e çıktı
Vücutlarına sarılı sahte 580 bin dolar ele geçirildi
Vücutlarına sarılı sahte 580 bin dolar ele geçirildi
ATM’lerde işlem yaparken dikkat!
ATM’lerde işlem yaparken dikkat!
Dükkanda mahsur kalınca ortalığı birbirine kattı
Dükkanda mahsur kalınca ortalığı birbirine kattı
Düğün evi cenaze evine döndü
Düğün evi cenaze evine döndü
Oğuzhan Muslu uyuşturucudan tutuklandı
Oğuzhan Muslu uyuşturucudan tutuklandı
Kara para trafiği deşifre oldu! “Şirinler” taktiği…
Kara para trafiği deşifre oldu! “Şirinler” taktiği…
Daha Fazla Video Göster