24 Kasım 2023, Cuma
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AVM'lerde Şahane Cuma kuyruğu
Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde de indirimlerinden yararlanmak isteyenler erken saatlerde yoğunluk oluşturdu. Alışveriş merkezine gelenler kapı açılmasını sıraya girerek bekledi. Kuyruktakiler alışveriş merkezine saat 10.00 itibariyle alınmaya başlandı. İçeri girenler indirim olan mağazalarda ürün alabilmek için birbiri ile yarıştı. Ancak bazı vatandaşlar kapıların açılma saatinden önce AVM personellerine öncelik tanındığını öne sürdü. Öncelik tanınan personellerin indirimleri ürünleri adeta kapıştığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.