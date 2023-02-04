AVM'de parmakları koptu: O anların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Şişli'deki bir AVM'ye giden Filipinli aile hayatının dehşetini yaşadı. 7 yaşındaki çocuk yürüyen merdivenlerden ineceği esnada ayağı sıkıştı ve 3 parmağı koptu. Olayla ilgili taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatılırken, dehşet anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.