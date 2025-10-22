22 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
AVM içindeki kuyumcu 4 dakikada böyle soyuldu
İstanbul’un Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezindeki kuyumcu, gece saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir soyguna sahne oldu. Camı kırarak içeri giren 6 kişilik hırsızlık çetesi, yaklaşık 4 dakika içinde vitrindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.