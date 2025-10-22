AVM içindeki kuyumcu 4 dakikada böyle soyuldu

22 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 14:15
İstanbul’un Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezindeki kuyumcu, gece saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir soyguna sahne oldu. Camı kırarak içeri giren 6 kişilik hırsızlık çetesi, yaklaşık 4 dakika içinde vitrindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
