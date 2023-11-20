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Avını ağzıyla kapıp kaçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İHA
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Giriş: 20.11.2023 16:44
Elazığ'da aç kalan sokak köpeğinin bir evin bahçesinde tavuğu kapıp kaçması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İşte saniye saniye o anlar...
Avını ağzıyla kapıp kaçtı! AVINI AĞZIYLA KAPIP KAÇTI!

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