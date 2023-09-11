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Avcılar’dan Bakırköy’e kadar koştular! İstanbul'da ilginç görüntü

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Giriş: 11.09.2023 12:02
Okulların açılmasıyla birlikte yoğun bir trafiğe uyanan İstanbullular, D-100 Karayolu'nda gördükleri karşısında adeta şoke oldu. Avcılar’dan başlayıp Bakırköy kadar koşan başıboş 2 at trafiği birbirine kattı. O anlar amatör kameralara yansıdı.
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