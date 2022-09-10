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Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin yeni görüntüler: Bana ambulans çağırın

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Giriş: 10.09.2022 14:33
Avcılar'da metrobüs kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazaya neden olan metrobüsün şoförünün, "Kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor. Saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.

Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili metrobüs kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin "Kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor. Saniyelen sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.

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