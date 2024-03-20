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Avcılar’da yıkım sırasında korkutan an; pencereye çıkıp el sallayınca farkedildi

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Giriş: 20.03.2024 14:04
Avcılar’da geçen yıl, 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, binadan düşen beton parçalarının kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yapılan testlerde çürük olduğu belirlenen 4 katlı binanın yıkımı, olaydan 11 ay sonra başlatıldı. Yıkım sırasında, binanın 4'üncü katında uyuyan evsiz pencereye çıkarak ekiplere seslendi. Evsizin binayı terk etmesiyle yıkıma devam edildi.
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