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Avcılar’da yaşlı kadın intihara teşebbüs etti! 12 saatin sonunda ikna edildi

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Giriş: 03.05.2022 12:00
İstanbul’un Avcılar ilçesinde ailesi tarafından şiddete maruz kaldığını öne süren kadın, yaşadığı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Kendisini vazgeçirmeye çalışan ekiplere kiremit fırlatan vatandaş, hemen hemen 12 saat çatıda kaldıktan sonra ikna edilerek aşağı indirildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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