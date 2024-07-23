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Avcılar'da yangına müdahalede patlama

Avcılar'da yangına müdahalede patlama

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 12:26
İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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Avcılar’da yangına müdahalede patlama
Avcılar'da yangına müdahalede patlama
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