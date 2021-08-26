27 Ağustos 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Avcılar'da yangın paniği

Avcılar'da yangın paniği

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2021 16:19
Son dakika haberi... Avcılar'da bir barakada çıkan yangın elektrik tellerine sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı. Tellerde meydana gelen parlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakadan yükselen alevler, sokaktaki elektrik tellerine de ulaştı. Elektrik tellerinde meydana gelen parlamalar mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kombi bomba gibi patladı! Müstakil ev küle döndü
Kombi bomba gibi patladı! Müstakil ev küle döndü
Hemzemin geçitte trenden şans eseri kurtuldu
Hemzemin geçitte trenden şans eseri kurtuldu
Düzce’de korkutan yangın!
Düzce'de korkutan yangın!
Freni boşalan minibüs dehşet saçtı!
Freni boşalan minibüs dehşet saçtı!
Piknikleri zehir oldu
Piknikleri zehir oldu
Feci kaza! Kamyon ikiye bölündü
Feci kaza! Kamyon ikiye bölündü
Polislerin üzerine tır sürdü
Polislerin üzerine tır sürdü
Selzede gurbetçiden duygulandıran sözler
Selzede gurbetçiden duygulandıran sözler
Fatih’te yangın
Fatih'te yangın
Evlilik hayali kuran Gizem’i sel suları hayattan kopardı
Evlilik hayali kuran Gizem’i sel suları hayattan kopardı
Avcılar’da yangın paniği
Avcılar'da yangın paniği
Tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı
Tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı
Daha Fazla Video Göster