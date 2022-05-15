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Avcılar'da yabancı uyruklu şahıslarla ev sahibinin kaçak kiracı kavgası

İHA
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Giriş: 15.05.2022 13:26
Avcılar'da bir apartmanda, ev sahibi ile kiracılar arasında benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiraladığı evin odalarını farklı kişilere, yüksek ücretlerle oda oda kiraya veren kiracı, ev sahibiyle tartıştı. Dairenin kapısını 3 kiracının üzerine kilitleyen ev sahibi, şikayetçi olmak için polis karakoluna gitti. Evde mahsur kalan kiracılar ise itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye durumu anlayınca ayrıldı. Fakat ev sahibi ile evdeki kaçak kiracılar arasında kavga çıktı.
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