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Avcılar’da uyuşturucu satıcısı kadına adım adım takip

DHA
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Giriş: 22.01.2022 15:50
Avcılar’da uyuşturucu satan K.Z. isimli yabancı uyruklu kadın, adım adım takip edildikten sonra yakalandı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntüleri ve adreste bulunan kamera görüntüleri detaylı incelendi. Belirlenen adrese, sürekli farklı araçların geldiği ve kimlik bilgileri belirlenen Rus uyruklu K.Z. (33) isimli kadının gelen araçlar ile uyuşturucu satış yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler saat 17.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan K.Z.'nın evinde 8,25 gr metanfetamin, 690 gram esrar, 103 adet metadon, hap şeklinde 9 uyuşturucu madde, 2 cam pipo, 2 hassas terazi, 2 bin 500 tl, 101 dolar, 50 euro ve 5 bin 400 Rus rublesi ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen kadın bugün tutuklandı.
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Uyuşturucu satıcısı kadına adım adım takip
Uyuşturucu satıcısı kadına adım adım takip
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