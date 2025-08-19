19 Ağustos 2025, Salı

Avcılar'da trafikte yol verme kavgası: Tek yumrukla yere yığıldı
Avcılar’da trafikte yol verme kavgası: Tek yumrukla yere yığıldı

Avcılar’da trafikte yol verme kavgası: Tek yumrukla yere yığıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 17:49
Olay, dün öğlen saatlerinde E-5 karayolu Avcılar mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosikletli şahıs daha sonra motosikleti yol kenarına park ederek araçtan indi. Motosiklet sürücüsü daha sonra araç sürücüsünün yanına giderek yumruk attı. Aldığı tek yumruk darbesinin ardından otomobil sürücüsü yere düştü. Yaşanan kavga yoldaki diğer sürücülerin araya girmesiyle son bulurken yaşanan anlarda güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
