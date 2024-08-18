Avcılar'da tıp merkezinde kargaşa çıkaran kadınlar tekerlekli sandalyeyi çaldı

İstanbul Avcılar’da bir tıp merkezine gelen kadınlar, karışıklık çıkararak danışmadaki çalışanları oyaladı. Arkalarından gelen başka bir kadın ise girişte bulunan tekerlekli sandalyeyi çaldı. Yaşanan hırsızlık anları kameralara yansırken, geçtiğimiz günlerde de yine aynı yöntemle tekerlekli sandalye çalındığı öğrenildi.