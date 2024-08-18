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Avcılar'da tıp merkezinde kargaşa çıkaran kadınlar tekerlekli sandalyeyi çaldı

Avcılar'da tıp merkezinde kargaşa çıkaran kadınlar tekerlekli sandalyeyi çaldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 12:14
İstanbul Avcılar’da bir tıp merkezine gelen kadınlar, karışıklık çıkararak danışmadaki çalışanları oyaladı. Arkalarından gelen başka bir kadın ise girişte bulunan tekerlekli sandalyeyi çaldı. Yaşanan hırsızlık anları kameralara yansırken, geçtiğimiz günlerde de yine aynı yöntemle tekerlekli sandalye çalındığı öğrenildi.
Tıp merkezinde kadınlar tekerlekli sandalyeyi çaldı
Tıp merkezinde kadınlar tekerlekli sandalyeyi çaldı
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