13 Aralık 2021, Pazartesi
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Avcılar'da tedirgin eden görüntü: Vatandaşlar endişeli
Avcılar’da, bir siteye içerisinde olan iki binanın kolanlarından beton parçaları döküldü. Kirişlerin içindeki demirlerin de çürüdüğü görülürken, binada oturanlar tedirgin olduklarını söyledi.