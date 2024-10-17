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Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı kamerada

Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 15:29
Avcılar’da dün bir tatlıcı dükkanına düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet kaskı takan saldırgan, silahla peş peşe ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.
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