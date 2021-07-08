Avcılar'da sivrisinek kabusu: Çocuklarda yaralar oluştu! Mahalleli endişeli

İstanbul Avcılar'da, sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluştu. Yakında bulunan dere nedeniyle arttığını belirten mahalle sakinleri, "Zehirli bu sinekler herhalde. Çocuklarda yaralar, iltihaplar oluştu. Sivrisinek gibi değil böcek gibiler" diyerek endişelerini dile getirdi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ise "Kendimizi korumamız" diyerek kritik uyarıda bulundu.